الشاي الأخضر يقضي على تقصف الشعر

يقوم الشاي الأخضر بتقوية الدورة الدموية، وحماية الجسم من أمراض القلب والشرايين، كما يقلل من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويزيد من حيوية ونضارة البشرة؛ نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

كما يمكن للشاي الأخضر التغلب على معظم مشاكل شعرك، فإذا كنت تعانين من تقصف الشعر فالحل الأمثل يكمن في الشاي الأخضر، وإذا كنت تعانين من التساقط فالحل الأمثل يكمن في الشاي الأخضر، وحتى إذا كنت تعانين من جفاف الشعر فالحل الأمثل يكمن أيضاً في الشاي الأخضر.

تحدث مشاكل الشعر نتيجة لعدة عوامل، ومن أبرزها: الضغط والخوف والقلق، خلل في هرمونات الجسم، الحمل، بعض الأدوية، ضعف الدورة الدموية، الشمس، العوامل الجوية والرياح.

وبسبب احتواء الشاي الأخضر على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة فهو يعتبر أفضل حل للتغلب على هذه المشاكل جميعها، ولتحقيق أقصى استفادة من الشاي الأخضر اتبعي ما يلي:

1- اشربي الشاي الأخضر يومياً، فشربه يعمل على استرخاء الشرايين، وبالتالي يقوي الدورة الدموية، فيصل الدم إلى الشعيرات الدموية الموجودة في بصيلات الشعر، ويمدها بالمواد الغذائية الهامة لها.

2- دلكي فروة رأسك بالشاي الأخضر باستخدام أصابعك وبحركات دائرية، وليكن التدليك بطيئاً وسلساً، والشاي الأخضر دافئاً حتى يقوم بالتوغل داخل فروة الرأس بطريقة أكثر فعالية.

3- استخدمي الشامبو الذي يحتوي على الشاي الأخضر في مكوناته، كما يمكنك استخدام أوراق الشاي الأخضر لتنظيف فروة رأسك، فالشاي الأخضر يعمل على تنظيف الشعر، مما يشكل طبقة حماية من تلف الشعر وتساقطه.

يفضل أن تقومي بتكرار استخدام الشاي الأخضر لعلاج مشاكل شعرك كل 6 أو 8 أشهر، كما يمكنك إضافة بعض المرطبات الطبيعية مع الشاي الأخضر، حتى تكون النتيجة أكثر تأثيراً في النهاية.

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