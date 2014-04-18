عميد طب الأزهر: تقديم الامتحانات أسبوعا عن موعدها لمصلحة الطالب

قالت دكتور مها عقل، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر فرع البنات، إن الكلية تعقد اجتماعات عديدة مع الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، لإتمام جدول الامتحانات المقرر بدءه فى 10 مايو المقبل، مضيفة أن القرار لن يؤثر بالسلب على الحصة التعليمية التى يتلقاها الطالبات، مشددة على أن هيئة التدريس تعمل بكامل طاقتها، وتحاول ضغط المنهج لتحصيل المنهج بالكامل للطالبات.

وأشارت عميد كلية الطب بجامعة الأزهر فرع البنات، إلى أن قرار تقديم موعد امتحانات نهاية العام الدراسى، لن يغير فى موعد الامتحانات السابق سوى أسبوع واحد فقط، مشيرة إلى أن هذه المدة القصيرة لن تؤثر على العملية الدراسية، خاصة بعد الانتهاء من امتحانات "الميد تيرم" والامتحانات العملية بالكلية، وبهذا لن يكون أمام الطالبات سوى قدر قليل متبقى من المنهج، مؤكدة أن الكلية توفر لجانا خاصة للطالبات المحبوسات حال إرسال ذويهم طلب لإتمام امتحاناتهن.