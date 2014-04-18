نانسي عجرم: القرار ألا نتحدّث عن Arab Idol حالياً

يحقق إعلان "شجع حلمك" الذي بدأت شركة "كوكا كولا" عرضه على "اليوتيوب" نسبة مشاهدة عالية جداً، وهو أعدّ خصيصاً لكأس العالم 2014 ويجمع بين الفنانين الشاب خالد ونانسي عجرم، في أول تعاون بينهما، وتم تصويره في جنوب افريقيا.

العمل تم تنفيذه بمواصفات عالمية، تحت إدارة المخرج جيف طومسون، الذي حاول من خلاله أن يعكس حيوية نجمين عربيين محبوبين في مواقف مختلفة تتناسب مع أجواء كأس العالم، وتعكس الروح الحماسية لهذا الحدث العالمي الذي يتابعه الناس في كل أنحاء الكرة الأرضية.

نانسي عجرم بدت على طبيعتها في إعلان كوكا كولا، من خلال حرصها على الابتعاد عن التصنع والتكلف، سواء في حركتها أو في مظهرها، فبدت رشيقة وتضج حيوية ونشاطاً إلى جانب الشاب خالد، وأيضاً بسيطة في إطلالتها التي تحمل توقيع خبير التجميل فادي قطايا، الذي يعرف كيف يختار لها الماكياج الذي يناسب كل إطلالاتها.

مدة الإعلان 4 دقائق وهو يتميز بإيقاعه السريع وغير الممل وبمشاهده الخلابة التي لا تخلو من المرح والفكاهة في أحيان أخرى، حيث كان لمجموعة الشباب الذين شاركوا في تصوير الإعلان دور كبير في تحقيق هذه الغاية.

مع الإشارة إلى أن أغنية "عيش الحلم" التي وضعت نانسي صوتها عليها في استديو هادي شرارة، هي من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع حسن الشافعي.

في اتصال معه أكد جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم لـ"سيدتي نت" انه لم يتم وضع شرط معين لقاء تنفيذ هذا العمل وأوضح "من المعروف أن نانسي متعاقدة مع شركة كوكا كولا، ولذلك كان من الطبيعي ان يتم تنفيذ هذا الاعلان بعيداً عن أي شروط".

وهل يرى لامارا أنّ العمل يمنح نانسي شهرة عالمية، أجاب" لم يتم تصوير هذا الإعلان لكي يكون عالمياً بل تم تصويره خصيصاً للعالم العربي، ولكن تم تنفيذه بمواصفات عالمية، وتم تصويره في جنوب أفريقيا".

وعن أجواء Arab Idol قال لامارا" نحن لا نتحدث في هذا الموضوع حالياً، ولكن كل ما يمكنني قوله أن أجواء البرنامج "جيدة جداً".

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