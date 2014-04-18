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29 أبريل.. وزير الشباب وحاكم الشارقة يكرمان الفائزين بـ"إبداع 2"

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29 أبريل.. وزير الشباب وحاكم الشارقة يكرمان الفائزين بـ"إبداع 2" 29 أبريل.. وزير الشباب وحاكم الشارقة يكرمان الفائزين بـ"إبداع 2"

تستضيف وزارة الشباب والرياضة، طلاب (25) جامعة حكومية وهى عين شمس، وبنها، والمنصورة، والمنوفية، ودمنهور، وقناة السويس، والفيوم، وطنطا، والنهضة، والجامعة الأمريكية، والزقازيق، وحلوان، وأكاديمية الفنون، وجنوب الوادى، والقاهرة، والإسكندرية، والمنيا، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، وجامعة سيناء، وبورسعيد، والمستقبل، والأكاديمية العربية البحرية، وأسوان، فى الحفل الختامى لمسابقة إبداع 2 لجائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة 2013-2014، يوم الثلاثاء 29 أبريل الجارى، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

ويسلم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، فى الحفل الختامى جوائز مسابقة إبداع 2، فى مجال المقال، والرواية، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحى، والشعر، والفرق الموسيقية والغنائية، والعروض المسرحية، والفنون التشكيلية، وسينما موبايل، وستاند آب كوميدى، للطلاب الفائزين فى المسابقة.

يذكر أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة والإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف من السفراء ورؤساء الجامعات المصرية، ولجان تحكيم المسابقة سيشهدون مراسم الحفل الختامى.

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