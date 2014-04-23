أخبار عاجلة

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي -
"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز -
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور) -
12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مخرجات خارطة الطريق ليست برنامجا إضافيا بل هي جزء من مهام الحكومة

  • مصر
  • 13
Google+ Print
مخرجات خارطة الطريق ليست برنامجا إضافيا بل هي جزء من مهام الحكومة مخرجات خارطة الطريق ليست برنامجا إضافيا بل هي جزء من مهام الحكومة

مخرجات خارطة الطريق ليست برنامجا إضافيا بل هي جزء من مهام

القاهرة : وليد سلام

قال عضو الهيئة العليا لحزب نصر بلادى الكاتب محمد أبوالفضل  إن الحكومة أداة رئيسة في تنفيذ مخرجات خارطة الطريق إضافة إلى الأطراف السياسية في الساحة المصرية وعليها عدم النظر إلى مخرجات خارطة الطريق على أنها برنامج إضافي يحمل الحكومة أعباء فوق
مهامها وعليها أن لا تنتظر في تنفيذ مخرجات خارطة الطريق حتى يتم الانتهاء من الأنتخابات الرئاسية  وأضاف أبوالفضل " إن الحكومة حتى الآن أثبتت جدية في التعاطي مع هذه المخرجات من خلال مصفوفة تنفيذ مخرجات خارطة الطريق التي أُعدت من قبلها لكن الأهم هو ليس تصديرها في مصفوفة مجردة تحدد زمنا بل المهم هو أن تعيد النظر في أولوياتها, مؤكدا أن مخرجات خارطة الطريق ليست برنامجا إضافيا خارج إطار المهام اليومية لعمل الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بل هي جزء أصيل من الأعمال اليومية التي تنفذ في كل وزارة وكل مصلحة حكومية. وأشار إلى أن هناك فقرات في مخرجات خارطة الطريق بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي وقال " لا بد من دعم من المجتمع الإقليمي والدولي ومع إعادة ترتيب الأولويات بإمكاننا أن نبدأ بتنفيذ عدد كبير من مخرجات خارطة الطريق لكن علينا أن لا نركن أنه لا يمكن تنفيذ مخرجات خارطة الطريق إلا بتوفير هذه الموارد الإضافية". وبالنسبة لما يثار من قبل البعض حول قرار النوبيين فى الأنفصال قال أبوالفضل " باب النقاش في هذه القضية حسم منذ عصور فهناك ولاء لمصرالذي أقرته الوحدة الوطنية والحوار والتوافق الوطني الشامل بكل فصائله وكل أطرافه السياسية والحديث الآن هو حول مخرجات خارطة الطريق الملزمة والتي تم استيعابها نصاً وروحاً في الدستور الجديد ". وأكد أن هناك عملا كبيرا جداً يجب أن ينفذ ميدانيا لتنفيذ مخرجات خارطة الطريق وذلك سيسهم بشكل كبير جداً في تهيئة الشارع المصرى لاستقبال هذه المخرجات بترحاب كبير, موضحا أن خانة الرافضين لخارطة الطريق قلت لحساب خانة المشككين وعلينا أن نثبت أن ما تم التوافق عليه هو حل حقيقي سيعالج قضية الأمن والأستقرار ويجعل منها رافعة وطنية لمعالجة كل قضايا الوطن من خلال معالجة إشكالية توزيع الثروة والسلطة في الدولة القادمة. وعبر عن ارتياحه لعمل حكومة محلب وقال أنها تنجز خطوات متقدمة تؤسس لمرحلة جديدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية