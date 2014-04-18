انفجار قنبلة بدائية الصنع بجوار ستاد الفيوم دون وقوع إصابات

انفجرت قنبلة بدائية الصنع تحتوى على بارود ومسامير وأمواس ، بالقرب من تمركز قوات الجيش بمنطقة ستاد الفيوم بالمدينة نفسها دون وقوع أى إصابات ، أو خسائر فى الأرواح ، تبين أن مجهولون وضعوها بالقرب من مدرعة التأمين التى كانت تقف بجوار ستاد الفيوم ، ورجحت بعض المصادر وضعها أثناء قيام الحراسة بالتناوب .

> انتقل على الفور خبراء المفرقعات إلى الموقع وقامت بتمشيط الموقع بالكامل تحسبا لذرع أى قنابل أخرى ، وتبين أن الانفجار وقع قبل وصول الساعة إلى الثانية والنصف فجرا ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح ، وقامت قوات الجيش والشرطة بتمشيط المنطقة بالكامل بعد إصابة السكان المتواجدين بالقرب من المنطقة بحالة من الرعب والهلع نتيجة صوت القنبلة البدائية ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.