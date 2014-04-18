والدة الطفلة "زينة": "حلاوة روح" سيزيد حوادث اغتصاب الأطفال

قالت شيماء جمال والدة الطفلة "زينة" إن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإيقاف عرض فيلم "حلاوة روح" من أفضل القرارات التى اتخذتها الحكومة حتى الآن.

ولفتت فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه فى هذه الفترة زادت حوادث العنف ضد الأطفال؛ ومنها الاغتصاب مثل "زينة" ابنتها وميادة وغيرهما، متسائلة "كيف يتم عمل فيلم يقوم فيه طفل يبلغ من العمر 15 سنة ويمارس الجنس مع سيدة فى سن والدته، فى ظل ما يحدث من انتهاكات ضد الأطفال؟".

وأكدت أن مثل هذه الأفلام تفسد محاولة إصلاح المجتمع وتزيد من حوادث الاغتصاب وقتل الأطفال، لافتة إلى أنه من سيرى هذا سيحاول تنفيذه واغتصاب أى أحد سواء أكان طفلا أو طفلة أو شابة أو أم وستزيد الجرائم بشكل كبير.

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