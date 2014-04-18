اليوم.. قافلتان دعويتان لعلماء الأزهر والأوقاف فى المنيا وقنا

تنطلق صباح الجمعة، القافلة الدعوية لعلماء اﻷزهر واﻷوقاف إلى محافظة المنيا، وتضم الشيخ محمد عز الدين، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والدكتور سيف الدين رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور عبد المنعم أبوشعيشع، وكيل كلية أصول الدين بطنطا، والدكتور رمضان حسان، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر.

وقالت وزارة اﻷوقاف، إن ذلك بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويأتى ذلك إضافة إلى عشرات القوافل الداخلية، التى تجوب محافظات أسيوط وسوهاج وأسوان وسائر محافظات الصعيد، حيث تعقد سلسلة من الدروس والمحاضرات حول سماحة الإسلام ومنهجه فى التعايش السلمي، مع الالتزام فى خطبة الجمعة بالموضوع الموحد هذا الأسبوع بعنوان: حرمة المال العام والخاص.

فيما تنطلق قافلة علماء الأزهر والأوقاف إلى محافظة قنا، تضم، الدكتور محمد عبد العاطي، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بتربية الأزهر، والدكتور رمضان عبد العزيز، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور حسنى أبوحبيب، مدير إدارة أوقاف شمال القاهرة والدكتور محمد العشماوى، مدير إدارة بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد خليفة، باحث دعوة بوزارة الأوقاف.