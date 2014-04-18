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حركة وعى تُطالب الحكومة بإقالة وزير الكهرباء

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حركة وعى تُطالب الحكومة بإقالة وزير الكهرباء حركة وعى تُطالب الحكومة بإقالة وزير الكهرباء

طالبت حركة "وعى" للتثقيف السياسى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إقالة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وذلك بعد الفشل الذريع فى حل أزمة الكهرباء.

وقال محمد ناجى زاهى المنسق العام لحركة وعى، إن أزمة الكهرباء عادت من جديد وبقوة أكثر من أى وقت سابق وتعيش معظم قرى ومدن فى ظلام دامس بمعظم ساعات النهار, علاوة على إضاءة الشوارع بالنهار وقطع التيار الكهربائى عنها ليلا، مما يؤكد أن هناك خللا فى منظومة الكهرباء التى يجب أن يحاسب عليها وزير الكهرباء وحده.

وأضاف "ناجى" أن أزمة الكهرباء فى عهد الوزير الحالى فاقت جميع التخيلات، مما خلق حالة غضب عند الأهالى فى جميع محافظات مصر مطالبين بإقالة وزير الكهرباء, بعد أن أدى انقطاع التيار الكهربائى إلى خسائر مالية خاصة لأصحاب المصانع والورش، هذا بالإضافة إلى انتشار حالات السرقات بالحقول وحظائر الماشية، فضلاً عن وقوع مرورية بالطرق التى تربط بين القرى بعضها البعض.

وأشار "ناجى" إلى أن عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائى فى قرى مصر والمدن يصل فى بعض الأحيان إلى 6 ساعات متواصلة مع تكرار الانقطاع للتيار فى أوقات مختلفة، كما أن أزمة الكهرباء أدت إلى غلق مصانع وورش, كما تسببت الأزمة فى توقف محطات مياه الشرب واضطرار الأهالى لشراء المياه المعدنية, علاوة على إتلاف الأجهزة الكهربائية والخاسر الوحيد فى كل المراحل هو المواطن البسيط.

وأكد أن مبدأ إقالة وزير الكهرباء يأتى بدافع أنه عاجز عن حل الأزمة التى تعيشها البلاد فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ويجب أن تعالج الحكومات جميع الأزمات دون أن يشعر بها المواطن, ولكن ما تقوم به المصرية هو تحميل المواطن جميع الأعباء من الألف للياء, والحكومة بوزرائها لا حول لهم ولا قوة.

وقال "ناجى" إن زيادة الكهرباء والبنزين والوقود بشكل عام والتى تسعى الحكومة الآن لتطبيقها ستؤدى لرفع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذى سيتحمله فى نهاية الأمر المواطن البسيط محدود الدخل، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء سينعكس مباشرة على أسعار السلع, وهو أمر أيضا سيعانى منه الفقراء وليس الأغنياء.

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مصر 365

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