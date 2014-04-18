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اليوم.. وزير الشباب يبدأ جولته فى الغردقة من المدينة الشبابية

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اليوم.. وزير الشباب يبدأ جولته فى الغردقة من المدينة الشبابية اليوم.. وزير الشباب يبدأ جولته فى الغردقة من المدينة الشبابية

يبدأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة جولته بمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، بتفقد المدينة الشبابية شمال الغردقة ثم الصالة المغطاة بوسط المدينة، ثم مركز التنمية الرياضية والشبابية بالبحر الأحمر، التى تتضمن ملاعب خماسية منجلة ومبانى اجتماعية ومساحات خضراء وقاعات ورش عمل وصالات أنشطة متنوعة الأغراض.

ويرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى زيارته التى تضم الاستاد الرياضى الجديد بالبحر الأحمر، والذى سيمثل أكبر صرح ومشروع رياضى بالمحافظة، ثم نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش فى نسختها الثالثة، التى تعد من أقوى عشر بطولات للعبة على مستوى العالم، والوحيدة التى تقام فى ، ويشارك فيها 56 لاعباً من 18 دولة مختلفة، خلال الفترة من 10 إلى 18 أبريل 2014، فى إطار دعم وزارة الشباب والرياضة للبطولة.

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