خبير عسكرى: الجماعات الإرهابية تسعى لفتح جبهات على حدود ليبيا

قال اللواء على حفظى، الخبير العسكرى والأمنى، إنه بعد إحكام القبضة الأمنية فى سيناء والسيطرة عليها، ستسعى الجماعات الإرهابية لفتح جبهات جديدة على الحدود المصرية، خاصة فى الاتجاه الغربى الذى يقع مع ليبيا لتشتيت الجهود المصرية، وتحقيق إستراتيجية عدم الاستقرار.

وأضاف حفظى، فى تصريحاتٍ له أن هناك مسئولية كبيرة على عاتق القوات المسلحة ورجال الأمن، خلال الفترة القادمة لمواجهة المخاطر التى تحدق بالوطن سواء من الأطراف الخارجية أو الداخلية، والتى تسعى إلى زعزعة أمن الوطن وعدم استقراره من خلال إيجاد التوترات الحدودية.

وأشار الخبير العسكرى إلى أن تحقيق إستراتيجية عدم الاستقرار يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول هو إثارة القلاقل والفتن باتباع أسلوب القتل هنا والحرق وقطع الطرق هناك، والمحور الثانى افتعال الأزمات بحيث قبل أن تخرج من أزمة يتم وضعك فى أزمة أخرى وهكذا، لتشتيت جهود الدولة المصرية بدلاَ من التنمية والتقدم، والثالث والأخير استخدام كل ما هو مرتبط بالحرب النفسية، من خلال بث الشائعات والأكاذيب والفرقة بين أطياف المجتمع عن طريق وسائل الإعلام التى تعمل معهم.