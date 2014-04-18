وزير النقل يتفقد مشاريع الطرق في الخرمة

الخرمة - فالح الشراخ

أوضح وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري خلال جولته التفقدية لمشاريع الطرق بمحافظة الخرمه أن الوزارة تنفذ حاليا مشاريع طرق عملاقة وحيوية سوف تساهم بإذن الله في تنمية المنطقة وربطها بالمحافظات المجاورة حيث تم الانتهاء من مشروع ازدواجية طريق الخرمة المفرق ويجري العمل حاليا في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواجية طريق الخرمة- رنية- بيشة حيث تم الانتهاء من تنفيذ الجسور والطبقة الأساسية للإسفلت وقال إن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ هذه المشاريع في الفترة المحددة لها وقد استقبل الوزير الصريري بعد تفقده لطريق الرياض الطائف السريع مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد توفيق مدني ومدير إدارة الطرق والنقل بالخرمة المهندس زهير بدوي وعقب الجولة الميدانية افتتح الوزير الصريصري المقر الجديد لإدارة الطرق والنقل بالخرمة ثم التقى محافظ الخرمة خالد بن عبدالله لؤي وناقش معه احتياجات المحافظة وأهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع القائمة.