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مدير الأمن العام يرعى اجتماعاً موسعاً لمديري العمليات المشتركة

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مدير الأمن العام يرعى اجتماعاً موسعاً لمديري العمليات المشتركة مدير الأمن العام يرعى اجتماعاً موسعاً لمديري العمليات المشتركة

    بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - حفظه الله - ترأس مدير الأمن العام اللواء/ عثمان بن ناصر المحرج اجتماعاً موسعاً بمقر الأمن العام، لمديري إدارات العمليات المشتركة بشرط المناطق حضرة قائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية وعدد من ضباط المركز وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع أهمها:-

رفع مستوى آلية العمل في مراكز العمليات المشتركة.

بحث احتياجات وتطوير مركز العمليات بالأمن العام.

وضع آلية متطورة لتبادل المعلومات.

تطوير استخدام التقنية في أعمال إدارات العمليات المشتركة.

وقد حضر الاجتماع:-

اللواء ركن/ عبدالرحمن بن محمد الصالح - قائد مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية.

اللواء/ حمود بن صالح المنصور - مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية والمالية.

اللواء/ جمعان بن أحمد الغامدي - مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن ومدراء مراكز العمليات وعدد من قيادات الأمن العام.

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