هنادي بلغت 12عاماً لا تستطيع الكلام أو قضاء حاجتها.. ووالدها يناشد مساعدتها

جبال الحشر - عافية الفيفي تصوير - مرزوق الفيفي

تتجرع الطفلة هنادي الحريصي من سكان قرية القناة بجبال الحشر في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان مرارة المعاناة والمرض بسبب إعاقة جسدية وفكرية شديدة حولت حياتها إلى مأساة يومية تعيش تفاصيلها أسرتها ويتحمل أفرادها وهم يتناوبون على رعايتها الألم والمرارة لسوء حالتها الصحية التي تتدهور يوما بعد يوم في ظل غياب الرعاية الصحية المناسبة لحالتها وضنك العيش في بيئة جبلية وعرة الطرق والمسالك تفتقر إلى أبسط الخدمات واﻻحتياجات المعيشية المختلفة في جبال الحشر. يقول والد هنادي يحي جبران الحريصي سعيت جاهدا بكل السبل لعلاج ابنتي والعناية بها ولكن دون جدوى، لم أجد أيَّ مكان يستطيع تقديم المساعدة لمثل حالتها ولم أجد سوى إعانة مادية لا تفي بالغرض ويضيف الحريصي: ظروفي المادية ﻻ تساعدني على تحمل تكاليف علاجها، خاصة وأنها "هنادي" بلغت من العمر اثنى عشر عاما، ولا تستطيع الكلام أو الاعتماد على نفسها في قضاء حاجتها وهو أمر يشق علينا وليس لدي القدرة ﻻستقدام خادمة لرعايتها وأعول أسرة مكونة من خمسة أفراد هم في حاجة مني إلى القيام بشؤونهم، وناشد المسؤولين بتوجيه وزارة الصحة والشؤون اﻻجتماعية بعلاج ابنتي في أحد المراكز المتخصصة داخل الوطن أو خارجه وتقديم الرعاية اﻻجتماعية المناسبة لها.

للتواصل يمكن الاتصال على جوال والد الطفلة: (٠٥٣٠٥٩٩٧٩٩).