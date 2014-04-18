«واس» توثق حسابها الرسمي على تويتر

وثّقت وكالة الأنباء السعودية "واس" حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على الحساب @SPAGOV، بهدف استثمار إمكاناتها وأدواتها التقنية والتفاعلية في مجالها الإخباري داخل منصات التواصل الاجتماعية.

وأكد معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين أن توثيق الحساب في تويتر يأتي بهدف تقديم خدمات إخبارية وتوفير مصدر إخباري موثوق في مواقع التواصل الاجتماعية، إلى جانب الدور المهم الذي يؤديه في إضفاء التفاعلية على هذا النوع من الإعلام الذي يمكّن المستفيد من التفاعل مع الطرح الإعلامي.

وأوضح معاليه أن وجود حساب ل "واس" في موقع تويتر يأتي انطلاقا من دور وكالة الأنباء في أن تكون جهازاً مركزياً لجمع وتوزيع الأخبار المحلية والعالمية داخل المملكة وخارجها تواكب تطور المملكة في مرحلة مهمة من مراحل نموها وتطورها وتعكس صورة حقيقية لواقع هذا البلاد وأهلها ولتكون مرآة صادقة لنقل المعلومات على مختلف أشكالها لمواطنيها من مواقع الأحداث في الداخل والخارج.

وأضاف: لقد فرضت الشبكات الاجتماعية نفسها في المشهد الإعلامي ووجودنا عبر الأدوات الاجتماعية يضمن تناولا مختلفا في الطرح والتفاعل بين القارئ والخبر وسرعة نقل الخبر وتدعيمه بالصورة الحية والمعبرة.

وأشار الحسين إلى أن التشارك والتفاعل داخل أدوات الإعلام الجديد يأتي في مقدمة أهداف "واس" لمواكبة تطور أدواتها الإعلامية القائمة، مؤكدا عزمها على المضي قدماً لتطوير عملها في مجال الإعلام الجديد مستثمرةً جهود كفاءاتها الإعلامية، وما تملك من إمكانات بشرية وتقنية تؤهلها لمواصلة الإنجازات التي حققتها في هذا المجال.

ولفت رئيس وكالة الأنباء السعودية بأنه ليس لدى الوكالة أي حساب عدا الحساب الرسمي الموثق على الحساب @SPAGOV.