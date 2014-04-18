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حبس قياديين اخوانيين اقتحما قسم شرطة ببنى سويف

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حبس قياديين اخوانيين اقتحما قسم شرطة ببنى سويف حبس قياديين اخوانيين اقتحما قسم شرطة ببنى سويف

قرر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف حبس كلا من محمد عبدالصمد سالم 59 سنة موظف بالطرق والكبارى ومقيم قرية اشمنت بمركز ناصر وعيد احمد قرنى صالح 39 سنة عامل مخازن ومقيم قرية بنى عدى 15 يوما لانضمامهما الى جماعة محظورة ومحاولة اقتحام منشاة شرطيةعقب فض اعتصام رابعة العدوية
> وكانت أجهزة الأمن بمحافظة بنى سويف تمكنت برئاسة اللواء ابراهيم هديب مدير الامن ، من إلقاء القبض على القيادىين الإخوانىن ، محمد عبدالصمد محمود سالم ، مسئول شعبة الإخوان “بأشمنت” بمركز ناصر، ويعمل مديراً للشئون المالية والإدارية بالطرق والكبارى ببنى سويف،وعيد قرنى عضوا بتنظيم الاخوان لإتهامهما فى التحريض على العنف وإقتحام قسم شرطة ناصر، والمطلوب القبض عليهما من قبل النيابة العامة،
> كانجهاز الأمن الوطنى فرع بنى سويف قام بالتنسيق مع المباحث الجنائية ، وحددوا مكان اختفاء القياديين فى احد الاماكن بمركز ناصر ، و تمكنت من القبض على المتهمين وتسليمهما للنيابه العامة.

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