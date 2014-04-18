ميدو: نرفض التعاقد مع أنطوي وصلاح الدين الأثيوبي

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أنه يرفض التعاقد مع الغاني جون أنطوي والأثيوبي صلاح الدين سعيد بسبب استحالة مشاركتهما مع الفريق بالبطولة الإفريقية.

وكان مهاجم الإسماعيلي جون أنطوي ومهاجم دجلة صلاح الدين سعيد قد شاركا في البطولة الكونفدرالية مع أنديتهما مما يمنعهما من المشاركة مع الزمالك في دوري الأبطال بحسب اللوائح.

وقال ميدو للصحفيين عقب المباراة "جون أنطوي وصلاح الدين سعيد تم عرضهما علينا ولكنني أرفض التعاقد معهم لأنهم لن يشاركوا معنا في بطولة إفريقيا".

وكان ميدو قد أكد أنه طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع 3 لاعبين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الزمالك قد تغلب على المنيا برباعية نظيفة في الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز.