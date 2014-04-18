ضبط أقراص مخدرة بحيازة مدرس وسائق خلال حملة أمنية بسوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج خلال حملة امنية من ضبط عدد ” 60 ” علبة اريك وكذا عدد ” 18 ” شريط سياسيكا جنسى وكذا عدد ” 50 ” شريط اورجودنيانيل جنسى وعدد ” 9 ” شريط فيموريكس وعدد ” 5 ” شريط بربليانه وعدد ” 5 ” شريط ترامادول حيازة المتهم حازم طه محمد محمد سن 36 مدرس ومقيم بندر جرجا و تمكنت وحدة الاشتباه من ضبط عدد “4″ أقراص تامول المخدر حيازةالمتهم عنتر إسماعيل محمد الصاوي سن 46 سائق – ويقيم ونينة الشرقية- مركز سوهاج وبمواجه المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التعاطى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات