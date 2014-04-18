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ضبط أقراص مخدرة بحيازة مدرس وسائق خلال حملة أمنية بسوهاج‎

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ضبط أقراص مخدرة بحيازة مدرس وسائق خلال حملة أمنية بسوهاج‎ ضبط أقراص مخدرة بحيازة مدرس وسائق خلال حملة أمنية بسوهاج‎

 

أقراص مخدرة- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج خلال حملة امنية من ضبط عدد ” 60 ” علبة اريك وكذا عدد ” 18 ” شريط سياسيكا جنسى وكذا عدد ” 50 ” شريط اورجودنيانيل جنسى وعدد ” 9 ” شريط فيموريكس وعدد ” 5 ” شريط بربليانه وعدد ” 5 ” شريط ترامادول حيازة المتهم  حازم طه محمد محمد سن 36 مدرس ومقيم بندر جرجا و تمكنت وحدة الاشتباه من ضبط عدد “4″ أقراص تامول المخدر حيازةالمتهم   عنتر إسماعيل محمد الصاوي سن 46 سائق – ويقيم ونينة الشرقية- مركز سوهاج وبمواجه المتهمين  بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم  للمضبوطات  بقصد التعاطى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات

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