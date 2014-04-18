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ضبط 30 كيلو جرام بانجو بسوهاج

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ضبط 30 كيلو جرام بانجو بسوهاج ضبط 30 كيلو جرام بانجو بسوهاج

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط 3 متهمين بحيازتهم 30 كيلو جرام بانجو باخميم  تمكنت وحدة مباحث مركز اخميم من ضبط عدد ” 22″ لفافه كبيرة الحجم بداخلها نبات عشبى اخضر جاف يشتبه ان يكون لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالى 30 كيلوا جرام حيازة كلاً من  راضى ضاحى ثابت عثمان سن 26 سائق ومقيم البلابيش المستجده – دائرة مركز دار السلام و مبروك محمد عباس عبد المحسن سن 28 عامل ومقيم بذات الناحية و عيد على جاد موسى سن 33 عامل ومقيم أسوان وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم  للمضبوطات  بقصد الأتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 1450 ادارى مركز اخميم لسنة 2014.

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