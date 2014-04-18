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410 مسافر غادروا ميناء السد العالى إلى وادى حلفا بالسودان‎

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410 مسافر غادروا ميناء السد العالى إلى وادى حلفا بالسودان‎ 410 مسافر غادروا ميناء السد العالى إلى وادى حلفا بالسودان‎

غادرت مساء ، الخميس، الباخرة النيلية “ساق النعام” من ميناء السد العالى بأسوان، فى ثانى رحلاتها الإضافية المنتظمة خلال شهر أبريل الجارى، فى طريقها إلى ميناء وادى حلفا شمال السودان، وعلى متنها 410 مسافراً.
> وأكد أسعد عبد المجيد رئيس إدارة ميناء السد العالى شرق، أن الميناء شهد اليوم، انطلاق ثانى الرحلات الإضافية المنتظمة إلى دولة السودان الشقيق،خلال شهر أبريل الجارى، والتى انطلقت الرحلة الأولى فى الثالث من أبريل الحالى.
> وأوضح رئيس ميناء السد العالى أن الرحلة الإضافية الثانية انطلقت مساءاليوم، وعلى متنها 410 مسافراً، من بينهم 36 مصرى، و307 سودانياً، وشخص واحد يابانى الجنسية، و67 مرحل إفريقى تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل إلى  بطريقة غير شرعية.

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