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ضبط 130 كيلو فسيخ وسردين منتهي الصلاحية بمطروح

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ضبط 130 كيلو فسيخ وسردين منتهي الصلاحية بمطروح ضبط 130 كيلو فسيخ وسردين منتهي الصلاحية بمطروح

قامت مديرية بمطروح بمشاركة مديرية الشئون الصحية بحملة تموينية مكبرة على المحلات التجارية والأسواق بمدينة مرسي مطروح لضبط المخالفين قبل أعياد الربيع ” شم النسيم ” والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية للمواطنين .

أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملات تموينية مكبرة على المحلات التجارية والأسواق بناء على توجيهات محافظ مطروح وقد أسفرت عن ضبط 90 ك فسيخ وسردين غير صالح للاستخدام الادمي و ضبط 40 ك جبنه منتهي الصلاحية و أخذ 12 عينة من أصحاب الثلاجات التى تقوم بتخزين كميات كبيرة لعرضها فى الأسواق قبل أعياد الربيع وتم تحرير 3 محاضر وبناء عليه تم تحويل المحاضر للنيابة للتصرف والنظر .

شدد اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح على ضرورة تكثيف الحملات التموينية قبل أعياد الربيع ” شم النسيم ” على المحلات التجارية والأسواق لضبط المخالفين بمشاركة مديرية الشئون الصحية ومباحث التموين .

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