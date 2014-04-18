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حمدى أحمد: “محلب “الولي الشرعي ” للبلاد.. ومن حقه منع “حلاوة روح”

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حمدى أحمد: “محلب “الولي الشرعي ” للبلاد.. ومن حقه منع “حلاوة روح” حمدى أحمد: “محلب “الولي الشرعي ” للبلاد.. ومن حقه منع “حلاوة روح”

قال الفنان القدير حمدى أحمد، إنه يحق لرئيس الوزراء منع فيلم “حلاوة روح”، لأنه الولى الشرعى للبلاد، مشيراً إلى أن صناع الفيلم يجب أن يدركوا أنه يسىء لمصر تقديم مثل هذه الأعمال.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أنه يطالب النقابات الفنية بالتدخل الفورى لوقف ما وصفها بـ”المهزلة” وسحب عضوية الفنانين الذين يقدمون هذه الأعمال، وعدم استخراج التصاريح للعمل إلا بعد الإطلاع على السيناريو الخاص به.

وأوضح أحمد، أن هذه الأعمال التى تُطرح بالسينما المصرية على مدار الأعوام الماضية ساعدت فى هدم جيل بأكمله، مشيراً إلى أنه يجب على المصريين بعد الثورة أن يسعوا للبناء لا للهدم، موضحاً أنه تم استغلال الحريات بشكل خاطئ، وهو ما ساعد صناع هذه الأعمال على تقديمها بهذا الشكل.

وطالب أحمد الدولة بالتدخل السريع لوقف هذه الأعمال ومحاكمة صانعيها، الذين كان لهم الدور الأكبر فى تقديم هذه الصورة السيئة عن شعب .

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