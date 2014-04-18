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مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد ينظم ندوات تحت شعار “هيا نهزم السرطان”

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مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد ينظم ندوات تحت شعار “هيا نهزم السرطان” مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد ينظم ندوات تحت شعار “هيا نهزم السرطان”

بدأ مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد فى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع جمعية واحة الخير تحت شعار [ هيا نهزم السرطان] .
> صرح بدلك منصور سعيد مدير عام مر​ك​ز النيل للاعلام بالوادى الجديد وقل ان هدا العمل تعد من المبادرات المجتمعية التى تنفذها مراكز النيل بهدف الاسهام فى حلول مشكلات المجتمع المحلى ودعم قضايا التنمية الشاملة من خلال المشاركة المجتمعية والتى تحقق من خلالها نجاحات كبيرة على مر السنوات الماضية واستمرارا لسلسلة المبادرات التنموية.

واضاف ان الندوة تهدف الى الاكتشاف المبكر لمرض السرطان والحد من انتشاره وسيتم تنفيذ المبادرة من خلال عدة انشطة منها الندوات التثقيفية والقوافل الطبية وعروض بالميادين العامة وفى هذا الاطار نفذ المركز اولى لقاءات المبادرة بمقر منطقة الهيئة المصرية للاتصالات والتى شارك فيها موظفى المنطقة وتحدث فيها اساتذة معهد الاورام بجامعة اسيوط وهم الدكتور عادل جمعه والدكتور احمد عوض ودارت محاور الندوة حول   التعريف بمرض السرطان وأساليب الاكتشاف المبكر للمرض وخاصة سرطان الثدى لدى السيدات وأساليب الفحص الذاتى للثدى وأسباب انتشار سرطان الثدى.

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