“الصحة”: “الوزراء” وافق على زيادة بدل المهن الطبية 300 جنيه

قال اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وافق خلال اجتماعه الذى عقد اليوم لمناقشة مقترح مشروع قانون كادر المهن الطبية على إضافة زيادة قدرها 300 جنيه على بدل المهن الطبية، ليصل إلى 500 جنيه، على أن يتم صرفه على مرحلتين، وذلك ابتداء من يناير 2015.

وأضاف، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للنقابة العامة للصيادلة، أنه تم خلال اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير المالية مناقشة الشق المالى لمشروع قانون كادر المهن الطبية، وتم تأجيل مناقشة بدل المخاطر للاجتماع المقبل.

وأوضح أن الشق الإدارى الخاص بمشروع القانون سيتم عرضه ومناقشته مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون رقم 14 لعام 2014 والمسمى بالحوافز تم الانتهاء منها والتصديق عليها من مجلس الدولة، ولا يمكن تعديل القانون إلا بعد تفعيله وتطبيقه.