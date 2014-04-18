بالفيديو - 3 أهداف من انطلاقات نارية على طريقة بيل

بعد أن سجل الويلزي جاريث بيل هدفا رائعا من انطلاقة نارية في كلاسيكو نهائي الكأس أمام برشلونة يستعرض FilGoal.com أبرز 3 أهداف جاءت من انطلاقات سريعة لمحرزيها.

وعبر التاريخ سجل أكثر من هدف استخدم فيه من سجله سرعته القصوى لتخطي المدافعين قبل أن يهزم حارس المرمى.

1 - رونالدو أمام فالنسيا

هدف رائع للظاهرة البرازيلية رونالدو عندما كان يلعب بقميص برشلونة الإسباني وسجله في شباك فالنسيا.

2 - روبن أمام شالكه

هدف رائع استخدم فيه الهولندي روبن طريقته المعتادة في تخطي المدافعين بسرعته قبل أن يضم لداخل الملعب ثم يسددها بيسراه في الزاوية البعيدة.

3 - ريان بابل أمام أرسنال

الهدف الذي أقصى به ليفربول فريق أرسنال من دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل بابل الهدف الرابع مستغلا سرعته في الدقائق الأخيرة.



>Babel vs Arsenal by liverpoolfc26