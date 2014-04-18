بيرلو يحكي.. كيف أصبح لاعبا في ريال مدريد

حكى أندريا بيرلو نجم الكرة الإيطالية، عن قصة انتقاله الذي لم يتم إلى ريال مدريد، مفصحا عن تفاصيل تظهر لأول مرة.

تلك التفاصيل سردها بيرلو في كتاب يتناول سيرته الذاتية، وقد خصص جزء لقصته مع الميرنجي.

وقال بيرلو: "في صيف 2006، كنا قد توجنا بكأس العالم.. عدت إلى إيطاليا في أعقاب فضيحة التلاعب بالنتائج، كنت لا أتصور أبدا أن ألعب في الدرجة الثانية".

وتابع "وقتها فكرت في ترك فريقي، ميلان.. ثم جاءت العقوبة علينا بخصم 15 نطة من رصيد الفريق".

وأضاف" اتصل بي وكيل أعمالي، قال لي.. ستتلقى مكالمة من ريال مدريد، ابقي هاتفك مفتوحا لو سمحت".

وسرد "بعد دقائق تلقيت مكالمة من فابيو كابيللو (مدرب ريال مدريد وقتها)، لم تستمر سوى لدقيقة واحدة".

وجاء في المكالمة..

كابيللو: بيرلو.. صديقي، لقد تعاقدنا مع إيمرسون، وأرغب في أن تشاركه وسط الملعب ما رأيك.

بيرلو: حسنا إذن!

ويفصح بيرلو "في رأسيي أيقنت أني أصبحت لاعبا في ريال مدريد، عقد خمس سنوات براتب كبير، قلبي كان مع ريال مدريد.. كنت أتصور نفسي بالقميص الأبيض، وأبتسم بسعادة".

ثم أكمل "تلقيت مكالمة بعد ذلك من وكيل أعمالي، قال لي هيا لنذهب إلى الغداء، داعبته وقلت له في مدريد؟ فأجاب لا بالطبع في ميلانو".

وأردف بيرلو "قلت لوكيلي هل أنت غبي؟ فرد: ميلان لم يوافق بعد على رحيلك يجب أن نجلس مع أدريانو جالياني (نائب رئيس الروسونيري)".

وأكمل بيرلو "وقتها قلت لجالياني أرغب في الذهاب لريال مدريد، ورد علي بأني لن أذهب إلى أي مكان، وناولني عقدا يمتد لـ5 سنوات مع ميلان، وأمام خانة الراتب، مكان فارغ طلب مني أن أملأه بما أحلم!".

وواصل "وكيلي خطف الورقة، وقال سأحتفظ بها معي.. بعد أيام تحدث معي وكيلي هاتفيا وقال لي وقع سريعا على عقد التجديد مع ميلان، لن يتركوك ترحل وسيسحبوا منك العقد لو ماطلت!".

بيرلو بعدها استمر مع ميلان، وفاز بدوري الأبطال قبل الرحيل في النهاية إلى يوفنتوس.