"القومى للطفولة": قرار منع عرض "حلاوة روح" جاء تفعيلًا للدستور

قال أحمد حنفى مسئول وحدة الشكاوى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إن المجلس يختصم كل ما يضر بالطفل وليس صناع فيلم بعينه، مشيراً إلى أن الدستور يعطينا الحق فى حماية الطفل، لافتاً إلى أن الإعلان الترويجى لفيلم "حلاوة روح" أساء للطفل.

وأضاف حنفى خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن المجلس ليس ضد الإبداع، وأن حق الإبداع مكفول لكننا نتحدث عن حقوق أساسية للطفل.

وأكد أنه يجب مراعاة المعايير الأساسية التى لا يجب أن يتم تجاوزها، لافتاً إلى أن هناك مشاهد داخل الفيلم تشجع الغريزة الجنسية والعنف عند الأطفال، مشدداً على أنه يجب إعادة النظر فى المعايير التى يستخدم فيها الطفل فى الفن.

وأوضح حنفى أن فيلم حلاوة روح به انتهاك لـ7 مواد من قانون الطفل التى تحظر استخدام الطفل فى أمور تعرض صحته وسلامته وأخلاقه للخطر، وتابع: "المجلس كان أول من نبه لخطورة الرسائل التى تبثها الدراما السينمائية، لاسيما تأثيرها على الأطفال فى مرحلة المراهقة؛ لأن هذه الرسالة بالغة الخطورة فى مرحلة مهمة تتفاقم فيها حالات العنف والتحرش والاغتصاب، ومرحلة تتطلب رسالة هادفة للارتقاء بالمراهقين والنشء والشباب".

ووصف حنفى قرار رئيس الوزراء بمنع عرض فيلم "حلاوة روح" بأنه قرار مسئول وحكيم لتفعيل مواد دستور مصر الجديدة، حيث نصت المادة (80) على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال".

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