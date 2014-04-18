أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"القومى للطفولة": قرار منع عرض "حلاوة روح" جاء تفعيلًا للدستور

Google+ Print
"القومى للطفولة": قرار منع عرض "حلاوة روح" جاء تفعيلًا للدستور "القومى للطفولة": قرار منع عرض "حلاوة روح" جاء تفعيلًا للدستور

قال أحمد حنفى مسئول وحدة الشكاوى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إن المجلس يختصم كل ما يضر بالطفل وليس صناع فيلم بعينه، مشيراً إلى أن الدستور يعطينا الحق فى حماية الطفل، لافتاً إلى أن الإعلان الترويجى لفيلم "حلاوة روح" أساء للطفل.

وأضاف حنفى خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن المجلس ليس ضد الإبداع، وأن حق الإبداع مكفول لكننا نتحدث عن حقوق أساسية للطفل.

وأكد أنه يجب مراعاة المعايير الأساسية التى لا يجب أن يتم تجاوزها، لافتاً إلى أن هناك مشاهد داخل الفيلم تشجع الغريزة الجنسية والعنف عند الأطفال، مشدداً على أنه يجب إعادة النظر فى المعايير التى يستخدم فيها الطفل فى الفن.

وأوضح حنفى أن فيلم حلاوة روح به انتهاك لـ7 مواد من قانون الطفل التى تحظر استخدام الطفل فى أمور تعرض صحته وسلامته وأخلاقه للخطر، وتابع: "المجلس كان أول من نبه لخطورة الرسائل التى تبثها الدراما السينمائية، لاسيما تأثيرها على الأطفال فى مرحلة المراهقة؛ لأن هذه الرسالة بالغة الخطورة فى مرحلة مهمة تتفاقم فيها حالات العنف والتحرش والاغتصاب، ومرحلة تتطلب رسالة هادفة للارتقاء بالمراهقين والنشء والشباب".

ووصف حنفى قرار رئيس الوزراء بمنع عرض فيلم "حلاوة روح" بأنه قرار مسئول وحكيم لتفعيل مواد دستور الجديدة، حيث نصت المادة (80) على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال".
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية