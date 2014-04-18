اجتماع مغلق بالكاتدرائية لبحث الترتيبات الأمنية لقداس عيد القيامة

عقد، منذ قليل، اللواء نبيل رياض مدير أمن الكاتدرائية المرقسية بالعباسة، والدكتور صموئيل متياس مسئول الكشافة بالكاتدرائية، اجتماعاً مغلقاً بعدد من القيادات الأمنية من مختلف القطاعات، لبحث ترتيبات تأمين قداس عيد القيامة المجيد المقرر إقامته السبت، ويترأسه البابا تواضروس الثانى.

وقال مصدر كنسى لـ"اليوم السابع"، إن الكاتدرائية سوف تشهد استعدادات أمنية مكثفة، بالتعاون مع القوات المسلحة، لتأمينها ليلة قداس عيد القيامة، حيث يتم تفعيل كاميرات المراقبة المثبتة على أبواب الكاتدرائية ومراقبتها على مدار 24 ساعة، وكذلك البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن، وستقوم قوات الأمن بالاستعانة بالقوات المسلحة بالدفع بقوات احتياطية لتأمين الكاتدرائية من الداخل والخارج، وتمشيط محيط الكاتدرائية والعمارات المجاورة لها، والاستعانة بكلاب الحراسة وخبراء المفرقعات، وإغلاق شارع رمسيس جزئيًا فى ليلة القداس، فى ظل توقعات بحضور الرئيس عدلى منصور لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة، وعدد من مسئولى الدولة قبيل إقامة القداس، ومن المقرر منع دخول سيارات المدعوين الأقباط داخل ساحة الكاتدرائية، على أن يتم السماح للمسئولين فقط بالدخول بسياراتهم.

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