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البابا تواضروس ينيب أسقف الحرفيين لصلاة الجمعة العظيمة بالكاتدرائية

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البابا تواضروس ينيب أسقف الحرفيين لصلاة الجمعة العظيمة بالكاتدرائية البابا تواضروس ينيب أسقف الحرفيين لصلاة الجمعة العظيمة بالكاتدرائية

أناب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا مكسيموس الأسقف العام لمدينة السلام والحرفيين لصلاة الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثانى صلاة الجمعة العظيمة اليوم بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، بدلا من الكاتدرائية، حيث كان مقررا فى السابق أن يترأس نفسه الصلاة بالكاتدرائية.

كما يعود البابا من دير الأنبا بيشوى مساء اليوم الجمعة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ويترأس قداس ليلة عيد القيامة مساء غد السبت، ويستقبل المهنئين من المسئولين وقيادات الدولة والشخصيات العامة صباح الأحد بالمقر البابوى.

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