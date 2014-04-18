المندوبون الدائمون في «آيرينا» يبحثون تسريع الانتقال للطاقة المتجددة

استضافت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أمس، الاجتماع الأول للمندوبين الدائمين المعتمدين لديها الذين ناقشوا خلال الاجتماع الذي عقد في أبوظبي السبل الواجب اتباعها لتسريع عملية الانتقال نحو استخدام الطاقة المتجددة في بلدانهم.

وخلال كلمته في الاجتماع أكد عدنان أمين، مدير عام الوكالة، أن الاجتماع يمثل نقطة هامة بالنسبة للوكالة ويشكل تطوراً كبيراً في مسيرة برنامج اعتماد البعثات الدائمة الذي يعتبر من أهم ركائز الهيكل التنظيمي للوكالة. وأضاف قائلاً: "يعتبر هذا البرنامج منصة رئيسية تهدف إلى إتاحة الفـــرصة للدول الأعضاء بالمشاركة في الأنشطة التي تقوم بها الوكالة.