حمدان بن زايد يطلع على مشروعين في «الغربية»

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بقصر المزيرعة في ليوا محمد خليفة فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية بحضور حمد براك المزروعي عضو مجلس الادارة وسيف محمد الهاملي المدير التنفيذي للجمعية، واطلع سموه خلال اللقاء على مخططات مشروع المركز التجاري التابع للجمعية ضمن "مرابع الظفرة" السكني بالمنطقة الغربية وبتكلفة تبلغ حوالي 48 مليون درهم، كما استقبل سموه عبدالله بطي سالم القبيسي رئيس نادي الغربية الرياضي، واطلع على مشروع إعادة تأهيل ميدان مدينة زايد لسباق الهجن بتكلفة إجمالية للمشروع 50 مليون درهم.

مركز تجاري

ويتكون مشروع المركز التجاري التابع لجمعية الظفرة التعاونية من طابقين ويقع على مساحة 14 ألف متر مربع ويشتمل على جمعية تعاونية مساحتها 7 آلاف متر مربع في الطابق الأول، فيما يضم الطابق الثاني محلات تجارية ومطاعم ومدينة للأطفال.

ويخدم المركز التجاري أهالي المنطقة الغربية ويعد من المرافق المهمة لسد احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث تشهد المنطقة الغربية نهضة عمرانية غير مسبوقة من حيث المشاريع الإنشائية والخدمية والمرافق.

وأكد محمد خليفة فاضل الهاملي أن المنطقة الغربية تشهد تطورا وتنمية شاملة في شتى مناحي الحياة بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

وقال إنه "مواكبة لهذه التنمية والاسهام فيها حرصت الجمعية على بذل المزيد من الجهد من خلال أنشطتها المتنوعة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع المحلي، وتحقيق رؤيتها ورسالتها".

إعادة تأهيل الميدان

ويشمل مشروع إعادة تأهيل ميدان مدينة زايد لسباق الهجن تأهيل مضماري الـ8 كيلومترات والـ6 كيلومترات، إضافة الى تجهيز المنصة الرئيسية وصيانتها وأعمدة الإنارة ورصف الطرق الداخلية بالأسفلت وصيانة الطرق الخارجية.

كما يشمل المقترح إنارة مضمار الـ6 كيلومترات بالكامل وتقسميه الى ثلاث انطلاقات وهي 6 و5 و4 كيلومترات مع تعديل خط النهاية ليكون بخط مستقيم لمسافة ألف و400 متر.

وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 50 مليون درهم وسيتم الانتهاء منه بعد عام واحد من تاريخ اعتماد الميزانية المقررة وترسية العطاءات.

حضر اللقاءين سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية ومحمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بالإنابة وعدد من المسؤولين.