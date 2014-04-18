11 طالباً ألمانياً يزورون أبوظبي ضمن برنامج التبادل الطلابي

زار وفد طلابي مكون من 11 طالباً وطالبة من مدارس برلين بجمهورية ألمانيا، أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التوصل في الجوانب الأكاديمية بين البلدين، وتبادل الثقافات والمهارات العلمية بين طلاب دولة الإمارات، وجمهورية ألمانيا، وتعد هذه الزيارة تمهيداً لاستقبال الطلاب الإماراتيين في الصيف المقبل في ألمانيا، ضمن برنامج تبادل الزيارة التي ترعاه السفارة الألمانية، وجمعية الصداقة العربية- الألمانية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم.

وتأتي عملية تنسيق المجلس لبرنامج تبادل الزيارة بين ألمانيا ودولة الإمارات من منطلق الحرص على فتح أفاق تعليمية للطلبة في الدولة، وتعريفهم بالبرامج التعليمية المتاحة في الخارج وبث روح المنافسة الدولية، إضافة إلى التعرف عن قرب على حضارات وثقافات الشعوب الأخرى والاعتماد على النفس.

وكان في استقبال الطلبة فريق من قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، حيث يزور الطلبة الدولة لمدة أسبوعين، سيقيمون خلالها لدى عائلات إماراتية يدرس أبناؤهم في المدرسة الألمانية بأبوظبي، كما سينتظمون بالدراسة في المدرسة بشكل اعتيادي، إضافة إلى المشاركة بمختلف الفعاليات والأنشطة، التي تنظمها المدرسة، وسيقوم الوفد الطلابي بزيارة أهم المعالم البارزة في الدولة بهدف التعرف إلى تاريخ وحضارة دولة الإمارات.