أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر دبي العالمي للسلام

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مساء أمس، الدورة الثالثة لمؤتمر دبي العالمي للسلام الذي تنظمه جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي بالتعاون مع مركز المنار لتحفيظ القرآن الكريم في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وعدد من المسؤولين والعلماء ورجال الدين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من العلماء ورجال الدين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وهم الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، والشيخ يوسف استس، والدكتور ذاكر نايق، والشيخ إسماعيل بن موسى مينك، والشيخ محمد صلاح، والشيخ توفيق تشودري، والشيخ نعمان علي خان والشيخ عاصم الحكيم، والشيخ وليد بسيوني، والشيخ عبد الباري يحيى، والشيخ سعيد راجح، والشيخ أحمد حامد.

ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الصباحية والمسائية، والمحاضرات الدينية والاجتماعية بلغات متعددة، وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع والمشاركة في الفعاليات المرافقة للمؤتمر، وهي قبة السلام الذكية، والمعرض العلمي، وخطبة وصلاة الجمعة، وحملة التعهد بالسلام، وركن الأطفال، وكأس بطولة السلام لكرة القدم للمدارس 2014.

قيم السلام

وفي كلمته للحضور، قال الدكتور حمد الشيباني رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للسلام العالمي، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن مؤتمر دبي العالمي للسلام يعبر في مجمل محاوره عن رسالة تطلقها الإمارات إلى العالم ، مقتبسة من قيم ديننا الحنيف الذي يكمل ما قامت عليه جميع رسالات السماء، الداعية إلى السلام ونبذ العنف، والحرص على إتاحة الفرصة أمام المهتمين من عقلاء الأمة، وحكمائها على تأصيل مبدأ تغليب مصلحة عمارة الكون، والحفاظ عليها من خلال إشاعة جو العدل ونبذ الأطماع، وأضاف: أؤكد على المبادئ التي كرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة والمؤتمر ورجل السلام، وهي أن استمرارية الحياة الكريمة، والآمنة تأتي من مفهوم السلام المبني على القوة لا الاعتداء، وعلى التسامح وليس الخنوع.

وقدم الدكتور حمد الشيباني اسمى آيات التقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود وجميع المسؤولين، كما قدم الدكتور الشيباني للضيوف والمشاركين تحيات حكومة دبي، والشكر للجهات الراعية الحكومية والرسمية التي قدمت الدعم من خلال مؤسساتها وأفرادها، والذين هم من مقومات نجاحات العمل على مستوى الدورة الثالثة والدورات السابقة، وقدم الشكر لرؤساء وأعضاء لجان المؤتمر بما قاموا به من جهود لإنجاح المؤتمر، وكل ما تقدمه دبي للعالم من نماذج متميزة في شتى المجالات.

وتم خلال حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي لإنجازات دبي العالمية بشكل عام وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي ودوراتها السابقة بشكل خاص.

وفي ختام الحفل، قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالتقاط صورة جماعية مع الرعاة وأعضاء اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي العالمي للسلام. ضيوف المؤتمر: دبي مفخرة العالم الإسلامي

أكد الداعية الدكتور ذاكر عبد الكريم نايق في كلمة له بالإنابة عن ضيوف المؤتمر أن دبي مفخرة للعالم الإسلامي ورائدة بإنجازاتها العمرانية والخيرية بفضل قيادتها الرشيدة .. وأصبحت بفضل تلك الحكومة منارة للسلام وذلك نابع من ترسيخ مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الداعي للسلام.

وفي لقاء "البيان" مع عدد من مجلس الأمناء قال الدكتور حمد الشيباني إن مؤتمر دبي العالمي للسلام يركز على أهمية التعايش السلمي والوئام بين الجميع، وإبراز محاسن الإسلام وأنه دين السلام والمحبة ودين السماحة والوسطية، ورسالة سلام عالمية، يحقق الخيرية التي أمر الله بها في قوله سبحانه "كنتم خير أمة أخرجت للناس"، ويبرز انجازات دبي الكبرى في مجال التعايش السلمي بين المقيمين على أرضها، من جميع الجنسيات والأعراق والثقافات والديانات.

ولفت الدكتور الشيباني إلى أن ما يميز مؤتمر دبي للسلام عالميته حيث تمثل العنصر الأساسي الذي يميز هذا الحدث، مؤكدا أن السلام من أهم حاجات الأفراد والشعوب وهو مطلب رئيسي لتطور البشرية.

تميز

وقال الدكتور سيف الجابري مدير إدارة البحوث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وعضو مجلس الأمناء، إن دبي اعتادت على التميز برعاية صاحب التميز، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرا إلى أن انطلاق مؤتمر دبي العالمي للسلام دليل يضاف إلى دبي وإلى صاحب السمو راعي جائزة السلام العالمي الذي يبذل المال والجهد لخدمة البشرية، لإيمانه بأن خدمة البشرية من أفضل ما يقدم للإنسانية.

وأضاف محمد سهيل المهيري مدير إدارة التوجيه والإرشاد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وعضو مجلس أمناء الجائزة، ان السلام يأتي منسجماً مع نظرة الإسلام إلى الإنسان، من حيث مكانته في الكون وأنه محل تكريم ومراعاة للحقوق، وأن الإسلام والشرائع الربانية كلها جاءت بمراعاتها وتحققها من حفظ للنفس والمال والدين والعقل والعرض.

شراكة

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن شراكتها الإعلامية لمؤتمر دبي العالمي للسلام، وأعرب د. عمر محمد الخطيب عضو مجلس الأمناء المنسق العام لمؤتمر دبي العالمي للسلام، عن شكره لمؤسسة دبي للإعلام، باعتبارها الشريك الإعلامي لفعاليات المؤتمر، ورؤساء وأعضاء اللجان والرعاة، وأكدت مريم الأفردي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي للإعلام ورئيسة اللجنة الإعلامية لمؤتمر دبي العالمي للسلام، أن مؤسسة دبي للإعلام ستواكب فعاليات المؤتمر من خلال التغطية المباشرة .