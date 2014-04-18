الرميثي: شرطة أبوظبي تعمل كفريق واحد

أكد محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي أن المنظومة الأمنية في شرطة أبوظبي تعمل ضمن مفهوم فريق العمل المتكامل الذي يدرك أهمية العمل الجماعي في مكافحة الجريمة، وتقديم خدمات شرطية متميزة تلبي متطلبات الجميع.

جاء ذلك خلال إطلاعه أمس على سير العمل والإنجازات، والمشاريع التطويرية في الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، وآلية العمل بها وكيفية إنجاز العمل بأعلى معايير الجودة؛ خلال اجتماعه والعميد الدكتور سيف بوظفيرة العامري مدير عام شؤون الأمن والمنافذ.

فيلم توثيقي

وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ بحضور مديري الإدارات عرض لفيلم توثيقي؛ اشتمل على الهيكل التنظيمي للإدارات والرؤى والقيم التي تعمل على تحقيقها؛ في إطار رؤية ورسالة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فضلاً عن مبادرات الإدارات التابعة لشؤون الأمن، وأهم المشاريع التي تم إنجازها، وشهادات الاعتماد الدولية وجوائز الإجراءات الأمنية التي حصلت عليها الإدارات التابعة لها. رتب جديدة

قلد محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، خمسة ضباط من إدارات الأدلة الجنائية والأسلحة والمتفجرات وشرطة أمن المنافذ والمطارات ومسرح الجريمة، رتبهم الجديدة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تأدية المهام والواجبات الموكلة إليهم؛ ليكون حافزًا لهم ولزملائهم على مواصلة التحديث والتطوير،مبديا إعجابه بما تم إنجازه، مثمنًا دور الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في حفظ الأمن والاستقرار.