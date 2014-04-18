محمد يوسف رئيساً لجمعية الصحافيين ومنى بوسمرة نائباً

عقدت جمعية الصحفيين أمس اجتماع جمعيتها العمومية العادية بحضور إجمالي بلغ 66 عضواً وتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة مدتها عامان، وفاز بعضوية المجلس بالتزكية محمد يوسف، ومنى بوسمرة ومصطفى الزرعوني وعبد الكريم السناني وإبراهيم الحساوي وإبراهيم العسم ولولوة ثاني وسعيد البادي وعبد الرحمن نقي. وفور انتهاء التصويت عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول وتم توزيع المناصب الإدارية التي تنص عليها اللوائح والقوانين وتم اختيار محمد يوسف رئيساً لمجلس الإدارة ومنى بوسمرة نائباً للرئيس وسعيد البادي أميناً للسر ومصطفى الزرعوني أميناً للصندوق.

وثمن محمد يوسف اختيار الزملاء والزميلات الصحافيين الذين تقدموا لترشيح انفسهم لعضوية مجلس الإدارة. وقال إن هذه المهمة اعتبرها تكليفاً وسوف نسعى إلى تحقيق انجازات متميزة هذا العام؛ منها أننا نخطط لإقامة دورات مكثفة ونحن بصدد عقد لقاء بإشراف المجلس الوطني للإعلام لمناقشة التشريعات القانونية التي ترتبط بالعمل الصحافي والإعلامي بشكل عام، إلى جانب مناقشة قضية التوطين واستقطاب كفاءات جديدة من المواطنين للعمل في هذا المجال.

من جانبها، وجهت منى بوسمرة الشكر للأعضاء على هذه الثقة معتبرة أن تجديد الثقة يعتبر تكليفا للمجلس لخدمة اعضاء الجمعية ووعدتهم بدورة متميزة سوف تكون حافلة بالأنشطة والفعاليات.