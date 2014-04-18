بالصور..نجوم الفن يشيدون بحسن تنظيم مهرجان طيبة للأفلام القصيرة

أشاد عدد من نجوم الفن بحسن تنظيم مهرجان طيبة للأفلام القصيرة كما اشادوا بروعة حفل افتتاح المهرجان على مسرح جامعة النهضة ببني سويف واكد النجوم

و على رأسهم الفنان احمد ماهر وهند عاكف ومجدي صبحي ومنير مكرم سعادتهم بالمشاركة فى حفل الافتتاح

وكان الحفل قد بدأ بكلمة من دكتور صديق عفيفى رئيس مؤسسات طيبة و النهضة التعليمية ،الذي أعرب خلال كلمته عن سعادته الكبيرة وفخره بأنه أول من سعى لأقامه مهرجان للسينما خارج العاصمة والمحافظات الكبرى.

وأعلن صديق عفيفى عن اتفاقه مع الفنانة هند عاكف على تولى المسئولية بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم الإبداعية بالتنسيق مع وزراه الثقافة.

وأضاف قائلا :” يجب ان يكون دور المسئولين على الفن ليس منحصراً في المحافظات الكبرى فقط مثل القاهرة والإسكندرية والأقصر كما أن مصر مليئة بالموهوبين من أبنائها الإبرار فعلينا تولى المسئولية لأبرزهم فى المجتمع”.

والقى الفنان مجدي صبحي كلمة في مسابقة افتتاح المهرجان وفاجأ الجميع بفتح النار على الأفلام التي أفسدت الذوق العام ، وأوضح صبحي صراحة أن احد المنتجين المعروفين هو السبب في تدهور الذوق العام لأنه منتج كل ما يسعى إليه هو جمع المال بصرف النظر عن القيمة الفنية التي تقدم من خلال تلك الأعمال.