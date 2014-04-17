يخطب غدًا الدكتور محمد أبو زيد اﻷمير، عميد كلية الدراسات اﻹسلامية والعربية للبنات بالمنصورة جامعة اﻷزهر بالجامع اﻷزهر، كما يخطب د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء اﻷزهر ورئيس جامعة اﻷزهر اﻷسبق بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر، ويخطب الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل أول وزارة اﻷوقاف بمسجد السيدة نفيسة.

كما يخطب الشيخ أسامة الحديدى بمسجد الحسين و د. محمد أبو بكر بمسجد السلطان أبو العلا، والشيخ أسامة اﻷزهرى بمسجد السيدة زينب، والشيخ عاصم قبيصى بمسجد النادى اﻷهلى، والشيخ عادل المراغى بمسجد النور بالعباسية، والشيخ السيد عبد البارى بمسجد الثورة بمصر الجديدة.