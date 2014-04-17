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بالصور: أمينة امرأة غير عادية في كليبها الجديد

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بالصور: أمينة امرأة غير عادية في كليبها الجديد بالصور: أمينة امرأة غير عادية في كليبها الجديد

بدأت المطربة أمينة بتصوير كليبها الجديد لأغنية "الليلة ليلة مش عادية" في إحدى فيللات منطقة المنصورية، على طريق الإسكندرية الصحراوية، بإدارة المخرج جميل جميل المغازي، ومدير التّصوير أحمد كردوس. ويُعدّ هذا الكليب ثاني كليبات أمينة، من ألبومها الأخير "نفسي نبعد"، بعد كليب "يا مراكبي"، التي قامت بتصويره مع المخرج محمد جمعة.

وبدت أمينة في غاية التألّق، حيث حرص المخرج المغازي على إظهارها بأجمل صورة، فاختار لها مكاناً مميّزاً للتصوير، من أجل أن يقدّم الأغنية بنمط أوروبيّ، وفق ما قال، في وقت من المقرّر أن تظهر أمينة بعدّة شخصيّات مختلفة خلال هذا الكليب.

وقد أعربت أمينة عن سعادتها بالتّعاون مع المغازي، وأكّدت أنّه مخرج مميّز، وأّنّ فكرته وأسلوبه سيجعلان الكليب متميّزاً جداً.

ولكن الطريف في الأمر أنّ العارضة التي شاركت أمينة في الكليب كانت تشبهها إلى حدٍّ كبير، وهو ما تعمّد المغازي إبرازه، لإيصال فكرة الكليب الذي يُظهر أمينة وهي تغنّي لنفسها وتستعيد ذكريات أسعد ليلة في حياتها.

وقد تمّ تصوير الكليب في ظروفٍ جوّية صعبة للغاية، بسبب تساقط الأمطار الكثيفة أثناء التّصوير، ممّا أجبر المخرج المغازي تأجيل العمل عدّة مرات. ويُشار إلى أنّ أغنية "الليلة ليلة مش عادية" هي من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد عبد المنعم، فيما التوزيع لباسم منير.

 

 

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