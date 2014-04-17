سيميوني: هنيئا لريال مدريد بالكأس.. لكنه لا يشغلني

مدريد، (إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد اليوم أنه لا ينشغل بفوز غريمه ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة، مكتفيا بتقديم التهنئة للبطل.

وأوضح سيميوني عشية مواجهة إلتشي في الجولة 34 من الدوري الإسباني "نحن نركز على مباراة الغد، نعتبرها مباراة نهائية نسعى للفوز بها، لا يشغلنا فوز الريال بالكأس، هنيئا له".

وعن رؤيته لنهائي الكأس، قال "فاز الفريق الذي أحسن استغلال الفرص".

وبخصوص مباراة الغد على ملعب فيسنتي كالديرون استبعد سيميوني من القائمة نجم خط الوسط التركي أردا توران، بينما أكد جاهزية جميع اللاعبين بمن فيهم نجم الهجوم دييجو كوستا.

وحذر (التشولو) من خطورة إلتشي، خاصة أنه "يتميز بسرعة لاعبيه على الأطراف، وحسن استغلال الكرات الثابتة".

ويحتل أتلتيكو صدارة الليجا حاليا بـ82 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، وأربعة عن برشلونة.

أما إلتشي فيقع في المركز الـ15 بـ35 نقطة وليس بمأمن عن منطقة الخطر والهبوط.