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رودجرز: سقوط سيتي رسالة إنذار لليفربول

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رودجرز: سقوط سيتي رسالة إنذار لليفربول رودجرز: سقوط سيتي رسالة إنذار لليفربول

يرى برندن رودجرز المدير الفني لليفربول أن سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل مع سندرلاند يجب أن يكون مثل رسالة تحذير للحمر.

ليفربول يتربع على صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يليه تشيلسي بنقطة واحدة في سباق محتدم قبل مواجهة الفريقين الاسبوع المقبل.

سيتي خسر نقطتين بتعادله مع سندرلاند، ليبتعد أكثر عن سباق القمة بعدما خسر أمام ليفربول الاسبوع الماضي.

وصرح رودجرز اليوم الخميس: "خسارة سيتي لنقطتين رسالة للاعبي ليفربول، الكل يمكنه أن يخسر لهذا على اللاعبين أن يكونوا في قمة تركيزهم كل مباراة مهما كان المنافس".

وتابع "منافسونا أهدروا نقاطا، هذا صحيح.. لكن هذا أيضا يؤكد أننا قد نهدر نقاطا لو لم نكن في قمة تركيزنا".

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فيديو اليوم السابع