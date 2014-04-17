غدا..جمال الشاعر يستضيف رئيس الهيئة العامة للإستعلامات في “بصراحة”

يستضيف برنامج “بصراحة”، الذي يعرض على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري، في السادسة مساءً غد الجمعة ، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير، صلاح عبدالصادق.

ويناقش البرنامج، الذي يقدمة الإعلامي جمال الشاعر، الإنتقادات المختلفة لأداء ودور الهيئة، خلال الثلاث سنوات السابقة، الأمر الذي أدى إلى تغيير ثلاث رؤساء للهيئة في هذه الفترة.

وأعلن رئيس تحرير برنامج “بصراحة”، محمد ناقد،أن حلقة الغد من البرنامج ستناقش عدة محاور عن دور الهيئة، التي أبرزها: الإنتقادات الموجهة للمكاتب الإعلامية بالخارج عن فشلها في تسويق وتعريف المجتمعات الغربية بأن 30 يونيو ثورة حقيقية قام بها الشعب، بالإضافة إلى فشل أعضاء هذه المكاتب في مواجهة الإعلام الغربي الذي يتبنى رؤية غير واضحة عن ما حدث في مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف ناقد إن الحلقة ستتطرق في الحوار مع رئيس الهيئة عن، بروتوكولات التعاون مع الإتحاد الأوربي والأفريقي، وكذلك جامعة الدول العبية، في موضوع الرقابة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن، رده حول الأراء التي تقول بأن وزارة الخارجية تحتكر مكاتب الإعلام الخارجي، والمناصب القيادية في الهيئة، فضلاً عن طريقة اختيار مستشاري ورؤساء المكاتب الإعلامية بالخارج البالغة، التي تبلغ ما يقرب من 29 مكتب في 28 دولة، كان آخرها مكتب أوغندا ، بالإضافة ﻷهم الأسرار وراء تمويل سد النهضة وملف دول حوض النيل.