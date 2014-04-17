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رحيل الأديب العالمي غارسيا ماركيز عن عمر يناهز 87 عاما

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رحيل الأديب العالمي غارسيا ماركيز عن عمر يناهز 87 عاما رحيل الأديب العالمي غارسيا ماركيز عن عمر يناهز 87 عاما

توفي، الخميس، الروائي الكولومبي الحائز على جائزة نوبل غابرييل غارسيا ماركيز، في مكسيكو سيتي عن 87 عاما.

وأكدت المتحدثة باسم أسرته فرناندا فاميليار وفاة صاحب رواية “مائة عام من العزلة”، على حسابها على تويتر.

وخلبت روايات ماركيز عن الواقعية السحرية وقصصه القصيرة ألباب عشرات الملايين من القراء وعرفتهم على العاطفة، والخرافات، والعنف والمظالم في أمريكا اللاتينية.

ويعد ماركيز على نطاق واسع أكثر من كتب باللغة الإسبانية شعبية منذ ميغيل دي سرفانتس في القرن السابع عشر، وحقق غارسيا ماركيز مكانة أدبية مرموقة ولدت مقارنات بينه وبين مارك توين وتشارلز ديكنز.

وتجاوزت مبيعات أعماله الأدبية أي مطبوعات أخرى كتبت بالإسبانية باستثناء الكتاب المقدس.

وباعت روايته الملحمية “مائة عام من العزلة” التي نشرت عام 1967 أكثر من 50 مليون نسخة في أكثر من 25 لغة.

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