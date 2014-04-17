ضبط 10 طن مركزات أعلاف حيوانية مغشوشة بطنطا



> تمكن مباحث التموين بالغربية من ضبط 10 طن مركزات أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة داخل مصنع غير مرخص بقرية الرجدية مركز طنطا.

تلقي العميد أحمد الخواجة، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا من ضباط الإدارة بتوافر معلومات بقيام (محمود.ع -45 سنة – تاجر) مقيم بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بإنشاء مصنع بدون ترخيص بقرية الرجدية التابعة لمركز طنطا لغش المراكزات التي تضاف للأعلاف الحيوانية، باستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها داخل أجولة وبيعها لأصحاب محلات الأعلاف رغم علمه بكونها مغشوشة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وتبين تواجد المذكور وتم التحفظ علي 10 طن و97 كيلو مركزات أعلاف حيوانية مغشوشة تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولته النشاط بدون ترخيص تحرر المحضر 17357 جنح مركز طنطا وتولت النيابة التحقيق