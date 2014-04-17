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ضبط 2 طن أرز تمويني قبل بيعهم بالسوق السوداء بالغربية

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ضبط 2 طن أرز تمويني قبل بيعهم بالسوق السوداء بالغربية ضبط 2 طن أرز تمويني قبل بيعهم بالسوق السوداء بالغربية

أرشيفية

تمكنت مباحث بالغربية، ، من ضبط 2 طن أرز تمويني مخصص صرفه على البطاقات التموينية داخل مخزن بقرية نشيل مركز قطور قبل بيعهم بالسوق السوداء .

كانت معلومات قد وردت للعميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام (شاكر.ك –37 سنة – تاجر) بتجميع كميات كبيرة من الأرز التمويني المدعم والمربوط صرفه علي البطاقات التموينية داخل مخزن بقرية نشيل التابعة لمركز قطور بقصد إعادة بيعهم بالسوق السوداء .

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وتم ضبط 100 رابطة أرز تمويني تزن 2 طن.

تم التحفظ على المضبوطات تحرر المحضر 9624 جنح مركز قطور وتولت النيابة التحقيق .

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