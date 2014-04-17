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شفيق يحصد 8 توكيلات في الفيوم وتراجع الإقبال على مكاتب الشهر العقاري

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شفيق يحصد 8 توكيلات في الفيوم وتراجع الإقبال على مكاتب الشهر العقاري شفيق يحصد 8 توكيلات في الفيوم وتراجع الإقبال على مكاتب الشهر العقاري

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، تراجعًا في الإقبال على تحرير توكيلات لصالح مرشحي رئاسة الجمهورية، على الرغم من اقتراب الموعد النهائي لغلق باب الترشيح.

حيث كشف مصدر لوكالة اونا مطلع بالشهر العقاري بالفيوم، أن المشير عبد الفتاح السيسى حصل على 10 آلاف و 60 توكيلا، وحصل حمدين صباحى على “1012″ توكيل أنة  تم تكثيف التواجد اليوم ، لعدد من الشباب المنتمين للحركات السياسية لكى يستطيع حمدين الوصول إلى الرقم المطلوب ، وتجاوزه بالفعل اليوم الخميس بـ 12 توكيل زيادة على الـ 1000 المطلوب من المحافظة بحسب تأكيد عدد من المصادر وأعضاء الحملة بالمحافظة ”

وأوضح المصدر أن هناك 8 مواطنين حرروا توكيلات للفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، و5توكيلات لصالح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مرتضى منصور، أمس، وبذلك يكون الأخير قد حصل على 7 توكيلات حتى الثلاثاء.

يذكر أن الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسة، لم يعلن ترشحه للانتخابات الحالية وجمال مبارك توكيل واحد.

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