أمن الدقهلية يضبط طالبين بتهمة استهداف الشرطة والجيش وأكشاك الكهرباء بالمحلة

تمكنت مديرية امن الدقهلية من ضبط طالبين يقومان بأستهداف الجيش والشرطة بالمحلة.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير أمن الدقهلية أخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمديرية من قسم أول المنصورة بتمكن أفراد الأمن الإدارى بجامعة المنصورة من ضبط كلاً من هلال أحمد هلال عامر – 16سنة – ومقيم بمحيط المشحمة – قسم أول المحلة – الغربية وأحمد مصطفى أحمد الجزر – 16سنة – طالب – ومقيم محلة أبو على – مركز الغربية داخل الحرم الجامعى وبحوزتهما حقيبة جلدية بداخلها [ تى شيرت عليه علامة رابعة ، صفارة و2 كمامة ،2 دبوس الأول مدون عليه الثورة للجدعان والثانى مدون عليه فداكى يابلادى ولا أشوفها بتتعسكر ، مبلغ مالى قدره 55 جنيه ] .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى التظاهرات داخل الحرم الجامعى وأنهما تحصلا على المضبوطات من كلاً من خالد المصرى وأحمد المحمدى و أحمد محمد الدسوقى وإبراهيم سامح وإبراهيم درازوحسام أبو صبره وحازم أبو صبره – جميعهم يقيمون المحلة الكبرى من المنتمين لألتراس نهضاوى وحركة شغب المحلة .

و بتطوير مناقشة المتهمان، اعترف المتهم الأول بأنه قام بالإشتراك مع المتهمين المشار إليهم باستهداف السيارات الملاكى الخاصة بالأهالى وضباط الشرطة والجيش وإشعال النيران بأكشاك الكهرباء بمدينة المحلة حيث قاموا بإشعال النيران بعدد [ 3 ] سيارات بمدينة المحلة الكبرى – الأولى بشارع سعد محمد سعد – والثانية خلف المدرسة الراقية – والثالثة خلف نادى البلدية – و2 كشك كهرباء بمدينة المحلة الكبرى وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4949 إدارى قسم شرطة أول المنصورة لسنة 2014م.