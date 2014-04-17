بالفيديو - زمالك ' الشوط الثاني ' يصعد للوصافة برباعية في المنيا

ارتقى الزمالك للمركز الثاني في مجموعته بالدوري الممتاز بعد فوز عريض على المنيا بنتيجة 4-0 مساء اليوم الخميس.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة، متفوقا على الإسماعيلي الذي يحتل المركز الثالث في الجدول بـ24 نقطة.

وحصد الزمالك فوزه الثالث على التوالي محليا، بعد إسقاط وادي دجلة ثم حرس الحدود، وأخيرا المنيا.

ويصطدم الزمالك مع الإسماعيلي في الجولة التالية، في مباراة ستحدد كثيرا شكل المجموعة.

بطل المباراة هو أحمد علي، الرجل الذي سجل هدفين للزمالك.. كما وضع مؤمن زكريا هدفا جميلا، وأتم العمل الرباعي محمد عبد الشافي.

وجه باهت

الزمالك قدم عرضا هزيلا في الشوط الأول، لكنه تحول في النصف الثاني من المباراة وظهر قويا لدرجة الفوز برباعية.

في الشوط الأول، حاول الزمالك أن يلعب مباراة مفتوحة، وتمركز اللاعبون وبينهم مسافات كبيرة حتى يفتح الفريق الأبيض الملعب على مصراعيه.

لكن الخطة الهجومية للزمالك، منح المنيا فرصة استغلال المساحات الشاسعة بين اللاعبين.

المنيا وصل لمرمى الزمالك 4 مرات، لكن محمود قاعود أهدرها جميعا هو ورامي ربيع.

ورغم فرص المنيا، أنهى الزمالك الشوط الاول متفوقا بهدف لأحمد علي من كرة ثابتة سجلها لاعب الإسماعيلي السابق بالتخصص في المنيا.

وجه مشرق

في الشوط الثاني ظهر الزمالك قويا، ما ظهر في التسجيل السريع في مرمى المنيا عن طريق أحمد علي الذي حول كرة عرضية لداخل الشباك.

وبدأ الزمالك التلاعب بخصمه خاصة مع دخول مصطفى فتحي وعمر إسماعيل يوسف، أبناء الفريق الأبيض.

وسجل مؤمن زكريا الهدف الثالث من لقطة مهارية بديعة، بعدما راوغ رقيبه بوضع الكرة بين قدميه ثم سدد بهدوء من فوق جسد حارس المنيا.

وأتم عبد الشافي الرباعية بعدما تابع كرة مرتدة من يد حارس المنيا، إثر تصويبة قوية لمحمود فتح الله من ركلة ثابتة.

شاهد الأهداف