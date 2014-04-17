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ميدو: ولا لاعب من المنيا يصلح للزمالك.. وهذه مشكلتنا

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ميدو: ولا لاعب من المنيا يصلح للزمالك.. وهذه مشكلتنا ميدو: ولا لاعب من المنيا يصلح للزمالك.. وهذه مشكلتنا

من اللاعب الذي خطف أبصار أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك من نادي المنيا؟ العالمي يجيب بعد فوز فريقه بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الممتاز.

الزمالك قدم عرضا رديئا أمام المنيا في الشوط الأول، وأهدر المنيا عدة فرص حقيقية للتسجيل.

وفي الشوط الثاني انتفض الزمالك وفاز برباعية.

ووجه محاور قناة النهار الرياضية سؤالا لميدو عن اللاعب الذي قد يرغب في ضمه من فريق المنيا.

وأجاب ميدو "ولا لاعب.. كلهم من اللاعبين الجيدين، لكن ولا واحد منهم يستحق الانضمام للزمالك".

وأوضح "الزمالك يحتاج للاعبين يملكون طموح البطولة، وهذه دوما مشكلة النادي وتعاقداته".

وأضاف "مثلا نحن ندفع ثمن تعاقد مجالس الإدارات السابقة مع لاعبين لا يملكون الرغبة في المنافسة على الألقاب".

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فيديو اليوم السابع