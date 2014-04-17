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ميدو يرفض حضور المؤتمر الصحفي بسبب ' شوبير Vs مرتضى '

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ميدو يرفض حضور المؤتمر الصحفي بسبب ' شوبير Vs مرتضى ' ميدو يرفض حضور المؤتمر الصحفي بسبب ' شوبير Vs مرتضى '

لم يحضر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأبيض مع المنيا بسبب قناة CBC2.

قناة CBC2 يقود برنامجها الرياضي الإعلامي أحمد شوبير. ومجلس إدارة الزمالك منع اللاعبين من التحدث معه بسبب مشاكله مع رئيس النادي مرتضى منصور.

وقال ميدو بعد المباراة لـFilGoal.com: "وجود القناة منعني من حضور المؤتمر.. أنا ملتزم وكل اللاعبين بتعليمات مجلس الإدارة ليس إلا".

وكان الزمالك قد فاز على القناة بأربعة أهداف دون رد، ليتقدم الفريق الأبيض إلى المركز الثاني في جدول مجموعته بالدوري الممتاز.

وكان شوبير ومرتضى منصور قد تبادلا جولة جديدة من الانتقادات والتراشق بالألفاظ منذ ايام.

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