حزب 6 أكتوبر بدمياط يؤيد منع عرض فيلم “حلاوة روح”

صرح محمد العزبي وكيل مؤسسي حزب 6 أكتوبر، ان الحزب بكامل هيئته يؤيد قرار المهندس ابراهيم محلب بمنع عرض فيلم “حلاوة روح”، لما يحتويه الفيلم من ابتذال و تدني اخلاقي و استخدام للاطفال و الاغراء بطريقه مثيرة للاشمئزاز .

و أكد العزبي اننا نطالب تغيير كامل لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وان يتولاها مجموعة من كبار الفنانين الذين لهم باع طويل في تاريخ السينما المصرية فلا يعقل كم الافلام التي ينتجها السبكي و كم مشاهد العنف و العري و الابتذال التي تحتويها .

وأضاف العزبي أن فيلم سالم ابو أخته صور ضباط الشرطة والأمناء كالمجرمين، وهذا النوع من الاسقاط هو دعوه متعمدة لاسقاط هذا الجهاز .

وشدد على ضرورة وجود نوع من الرقابة الواعية التي تقدر الفن الجيد، وتستطيع فهم الاسقاطات التي تحملها الافلام، مطالباً باعادة تقييم جميع الأفلام التي سيتم عرضها هذا الموسم على لجنة متخصصة قبل حدوث أزمة أخرى .

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