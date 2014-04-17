أخبار عاجلة

طائرة الأهلي تواجه الجيش.. والزمالك مع الشرقية -
الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002 -
جيجز يصل القاهرة اليوم بصحبة كأس دوري الأبطال -
بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل -
المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر -
قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم -
تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حزب 6 أكتوبر بدمياط يؤيد منع عرض فيلم “حلاوة روح”

Google+ Print
حزب 6 أكتوبر بدمياط يؤيد منع عرض فيلم “حلاوة روح” حزب 6 أكتوبر بدمياط يؤيد منع عرض فيلم “حلاوة روح”

فيلم “حلاوة روح “

صرح محمد العزبي وكيل مؤسسي حزب 6 أكتوبر، ان الحزب بكامل هيئته يؤيد قرار المهندس ابراهيم محلب بمنع عرض فيلم “حلاوة روح”،  لما يحتويه الفيلم من ابتذال و تدني اخلاقي و استخدام للاطفال و الاغراء بطريقه مثيرة للاشمئزاز .

و أكد العزبي اننا نطالب تغيير كامل لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وان يتولاها مجموعة من كبار الفنانين الذين لهم باع طويل في تاريخ السينما المصرية فلا يعقل كم الافلام التي ينتجها السبكي و كم مشاهد العنف و العري و الابتذال التي تحتويها .

وأضاف العزبي أن فيلم سالم ابو أخته صور ضباط الشرطة والأمناء كالمجرمين، وهذا النوع من الاسقاط هو دعوه متعمدة لاسقاط هذا الجهاز .

وشدد على ضرورة وجود نوع من الرقابة الواعية التي تقدر الفن الجيد، وتستطيع فهم الاسقاطات التي تحملها الافلام، مطالباً باعادة تقييم جميع الأفلام التي سيتم عرضها هذا الموسم على لجنة متخصصة قبل حدوث أزمة أخرى .
> ,

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا